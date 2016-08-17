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الأهلي: يول منزعج وخائف على حياته.. ولو رحل سنضطر لقبول الأمر

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الأهلي: يول منزعج وخائف على حياته.. ولو رحل سنضطر لقبول الأمر الأهلي: يول منزعج وخائف على حياته.. ولو رحل سنضطر لقبول الأمر

ألمح ياسر أيوب مدير إدارة الإعلام بالنادي الأهلي إلى إمكانية رحيل مارتن يول المدي الفني للفريق عقب أحداث اعتداء الألتراس على اللاعبين في مران الثلاثاء.

وصرح أيوب عبر قناة صدى البلد: "يول منزعج للغاية مما حدث له ، بعد واقعة الاعتداء على الفريق في طريق السويس ثم أحداث المران".

وأضاف: "المدرب الهولندي بات خائفًا على حياته وليس منصبه، لذا إذا قرر الرحيل لأسباب أمنية، وصمم على ذلك، فلا يمكن الوقوف أمام رغبته".

وتابع: "ما حدث أمر غير معتاد أو مقبول في كرة القدم، وكان أشبه بحرب شوارع".

واختتم ياسر أيوب: "لا يوجد أي قرارات رسمية، ومجلس الإدارة يدرس كل الاحتمالات، مع التأكيد أن الإعلان عن الهيكلة الجديدة بعد مباراة أسيك".

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