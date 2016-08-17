أخبار عاجلة

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط " -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : إحنا هندخل الجنة على طبق من فضة متشكرين أوي -
تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : مدارس الراهبات عمرها ما كانت إسمها مدارس مسيحية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير -
فيديو || أحد العائدين من تنظيم داعش يكشف كيفية تجنيدهم لانتحاريين طنطا والإسكندرية -
بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مشادة كلامية بين "أبو حامد وبدراوى" بسبب سحب ثقة الحكومة بـ"على هوى مصر"

Google+ Print
مشادة كلامية بين "أبو حامد وبدراوى" بسبب سحب ثقة الحكومة بـ"على هوى مصر" مشادة كلامية بين "أبو حامد وبدراوى" بسبب سحب ثقة الحكومة بـ"على هوى مصر"

>كتب إبراهيم حسان

نشبت مشادة كلامية بين النائب البرلمانى محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، والنائب محمد أبو حامد، حول سحب استجوابات سحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل، المقدمة للبرلمان.

وقال النائب محمد بدراوى، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى " الذى يذاع على فضائية النهار one، إن ما تسلمه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، من المهندس إبراهيم محلب رئيس السابق، من إنجازات، أفضل مما قام به الأول منذ توليه المسئولية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد هناك أمل فى الإصلاح مع تلك الحكومة.

وأوضح النائب محمد أبو حامد، أن الحكومة عندما تأخذ طريقها فى الإصلاح، فلا يمكن أن يلومها أحد على ذلك، مشيرًا إلى أن قرار ترشيد الدعم الذى اتخذته الحكومة الحالية مؤجل منذ الرئيس الراحل أنور السادات.

ومن جانبه تضامن النائب ضياء الدين داوود، عبر مداخلة هاتفية للبرنامج، مع تصريحات النائب محمد بدراوى حول سحب الثقة الحكومة، وأعلن دعمه لذلك الأمر، مؤكدًا أنه كان من ضمن النواب الذين رفضوا بيان الحكومة أمام البرلمان، لأنه من اللحظة الأولى أدرك أن هذه الحكومة عاجزة عن تقديم أى حلول للوضع الاقتصادى المتردى داخل الدولة.

وقال "داوود"، إن انحيازات الحكومة واضحة ضد مصالح الناس، مشيرًا إلى أن الظروف الاستثنائية تستدعى إجراءات استثنائية، مطالبًا الحكومة بالذهاب إلى مجلس النواب أمام الاستجواب المقدم ضدها، لتبرئة نفسها أمام الشعب والبرلمان بشأن ما يطرح عليها فى الاستجوابات.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل