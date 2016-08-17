مشادة كلامية بين "أبو حامد وبدراوى" بسبب سحب ثقة الحكومة بـ"على هوى مصر"

نشبت مشادة كلامية بين النائب البرلمانى محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، والنائب محمد أبو حامد، حول سحب استجوابات سحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل، المقدمة للبرلمان.

وقال النائب محمد بدراوى، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، إن ما تسلمه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، من المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة السابق، من إنجازات، أفضل مما قام به الأول منذ توليه المسئولية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد هناك أمل فى الإصلاح مع تلك الحكومة.

وأوضح النائب محمد أبو حامد، أن الحكومة عندما تأخذ طريقها فى الإصلاح، فلا يمكن أن يلومها أحد على ذلك، مشيرًا إلى أن قرار ترشيد الدعم الذى اتخذته الحكومة الحالية مؤجل منذ الرئيس الراحل أنور السادات.

ومن جانبه تضامن النائب ضياء الدين داوود، عبر مداخلة هاتفية للبرنامج، مع تصريحات النائب محمد بدراوى حول سحب الثقة الحكومة، وأعلن دعمه لذلك الأمر، مؤكدًا أنه كان من ضمن النواب الذين رفضوا بيان الحكومة أمام البرلمان، لأنه من اللحظة الأولى أدرك أن هذه الحكومة عاجزة عن تقديم أى حلول للوضع الاقتصادى المتردى داخل الدولة.

وقال "داوود"، إن انحيازات الحكومة واضحة ضد مصالح الناس، مشيرًا إلى أن الظروف الاستثنائية تستدعى إجراءات استثنائية، مطالبًا الحكومة بالذهاب إلى مجلس النواب أمام الاستجواب المقدم ضدها، لتبرئة نفسها أمام الشعب والبرلمان بشأن ما يطرح عليها فى الاستجوابات.