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"الزراعة" تعلن حالة الطوارئ وتشن حملات على المجازر استعدادا لعيد الأضحى

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"الزراعة" تعلن حالة الطوارئ وتشن حملات على المجازر استعدادا لعيد الأضحى "الزراعة" تعلن حالة الطوارئ وتشن حملات على المجازر استعدادا لعيد الأضحى

> كتب عز النوبى

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، من خلال مديريات الطب البيطرى التابعة لوزارة الزراعة، حالة الطوارئ بمحافظات الجمهورية، باتخاذ الإجراءات والضوابط التنفيذية العاجلة، والحملات المكثفة على أسواق اللحوم، استعداداً لعيد الأضحى المبارك، للحد من بيع اللحوم غير صالحة للاستهلاك المحلى،أو تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمدة، خاصةً مع زيادة طلب الاستهلاك خلال الفترة المقبلة، وإعلان حالة الطوارئ بـ477 مجزرا حكوميا .

وقال الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة بدأت الاستعداد لعيد الاضحى ، بإجراءات رقابية مشددة على تداول اللحوم للحد من الذبح خارج المجازر، وتطبيق العقوبة الرادعة على المخالفات، والعمل على زيادة الوعى الصحى لدى الجزارين بضرورة تجهيز سيارة لنقل الذبائح من المجازر، حرصاً على سلامة اللحوم وصحة المواطنين.

 

 وأكد محروس، أن هناك تنسيقا كاملا مع الوزارات المعينة ومديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية، لشن حملات مكثفة على محلات عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى،وتحرير المحاضر فى حالة ثبوت عدم صلاحيتها، والتشديد على تنفيذ القواعد الخاصة بالتفتيش على اللحوم ومنتجاتها للحد من تلاعب التجار وضبط المغشوش، مشيراً إلى أنه أثناء الأعياد يتم تكثيف الحملات على أسواق اللحوم، خاصةً مع زيادة الطلب على اللحوم فى تلك الفترة، وتدعيم أجهزة التفتيش على اللحوم بالمديريات بالأطباء الأكفاء، ونشر الوعى الصحى بخطورة التعامل وشراء اللحوم المعروضة فى الطرق العامة والمجهولة المصدر.


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