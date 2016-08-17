اختناقات شديدة بين أهالى قرية شبرا النملة نتيجة تسرب البنزين من أحد خطوط النقل

أصيب عدد كبير من أهالى قرية شبرا النملة بمركز طنطا فى محافظة الغربية، باختناقات شديدة نتيجة تصاعد رائحة بنزين 92 النفاذة فى شوارع القرية، بعد تسرب البنزين على الأرض بكميات كبيرة إثر قيام مجهولون بكسر خط نقل البنزين من إحدى شركات البترول بقرية محلة مرحوم لمركز كفر الزيات، فى محاولة للسرقة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف للقرية وقوات الشرطة وجارٍ غلق الخط للسيطرة على تسرب البنزين وإخلاء المنطقة خشية اندلاع حريق.

ووزع المسعفون المتواجدون بالقرية كمامات على عدد كبير من الأهالى خشية تعرضهم لاختناقات نتيجة استنشاق رائحة بنزين 92 المنتشرة بكثافة فى المنطقة.

وأجرى المسعفون بعمل جلسات تنفس صناعى للمصابين باختناقات وعمل الإسعافات الأولية لهم.