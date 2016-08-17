مصرع شخصان سقطا بدراجة نارية.. وضبط عاطل بـ٢٥٠جرام هيروين بالغربية

لقي شخصان مصرعهما منذ قليل إثر سقوطهما بدراجة نارية يستقلونها أسفل مقطورة سيارة نقل بطريق شركة النصر بالمحلة الكبرى فى محافظة الغربية.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد طارق عطوية مأمور قسم أول المحلة بورود إشارة من مستشفى المحلة العام، بوصول شخصان متوفيان بعد أن سقطا أسفل مقطورة سيارة نقل بطريق شركة النصر للصباغة وتم التحفظ على جثتهما بمشرحة المستشفى، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.

فى سياق متصل، القى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط وشرق الدلتا القبض على عاطل وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين تزن ٢٥٠ جرام بقصد الاتجار.

كانت معلومات قد وردت للمقدم حسام الجارحي مفتش الادارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط وشرق الدلتا بقيام المتهم " ع.ا" -26 سنه عاطل بالاتجار فى المواد المخدرة واعتزامه ترويج كمية من المواد المخدرة على عملائه وبتقنيين الاجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته ربع كيلو هيروين ومبلغ مالي واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق