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بالصور.. رئيس وزراء اليمن: الوطن العربى يمر بتعديلات كبيرة وإيران دست أنفها فيه

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بالصور.. رئيس وزراء اليمن: الوطن العربى يمر بتعديلات كبيرة وإيران دست أنفها فيه بالصور.. رئيس وزراء اليمن: الوطن العربى يمر بتعديلات كبيرة وإيران دست أنفها فيه

>كتب يوسف أيوب - تصوير عمرو مصطفى

أكد أحمد عبيد بن دغر رئيس وزراء اليمن، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المصرية، أن هناك حاجة للنظر بعمق لما يحدث فى الوطن العربى الذى يمر بتعديلات كثيرة، فهناك شىء يجرى علينا أن نبحث عن أسبابه، واليمن جزء من ذلك الذى يجرى، فهناك اختلال داخلى والنظام انهار بسبب اعتداءات واضحة المصدر وتدخلات إقليمية ودولية.

 

وأضاف عبيد أن الحالة فى اليمن مثل حالة الوطن العربى فمن سيحدد مصير اليمن وليبيا وسوريا ليس من داخل العرب وهذا بسبب عدم توازن الوطن العربى.

 

وحول زيارة وفد حوثى لأحمد على عبد الله صالح فى الإمارات، قال رئيس وزراء اليمن: إنه لا ينظر للزيارة بأهمية خاصة أن الحوثيين هم من يحكمون اليمن وليس على عبد الله، مؤكدا على أن اليمنيين سيحاربون لاستعادة دولتهم، لافتا إلى أن إيران دست أنفها فى الوطن العربى.

 

وحول اتفاق مع الحوثيين والتهدئة قبل ذلك، قال إن هناك تنسيقا كاملا بين الشرعية اليمنية والتحالف العربى فهما يحاربان سويا.

 

الزميل يوسف أيوب


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