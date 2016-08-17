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إلغاء إقلاع طائرة إريترية كانت متجهة من القاهرة للخرطوم لإصابتها بعطل فنى

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إلغاء إقلاع طائرة إريترية كانت متجهة من القاهرة للخرطوم لإصابتها بعطل فنى إلغاء إقلاع طائرة إريترية كانت متجهة من القاهرة للخرطوم لإصابتها بعطل فنى

>كتب محمد طنطاوى

أكد مصدر ملاحى بمطار القاهرة الدولى، أن سلطات المطار تلقت إخطارين من شركة الخطوط الجوية الأريترية، يفيد بإلغاء إقلاع رحلتها المتجهة إلى السودان، ورحلتها القادمة من أسمرة.

وقال المصدر، إنه تم إلغاء إقلاع الرحلة رقم B 8361 المتجهة إلى الخرطوم، نظرًا لعطل فنى حال دون إقلاعها، كما ألغت وصول الرحلة رقم B8360 القادمة من أسمرة لعدم جدواها الاقتصادية.

كما تلقي المطار إخطارا من شركة النيل Np114 بإلغاء الرحلة القادمة من مدينة "ينبع" لعدم جدواها الاقتصادية، وقلة عدد ركابها، وتم إخطار الركاب بإلغاء الرحلات والتنسيق مع الشركات الناقلة لتسفيرهم على متن رحلات أخرى.

 

 


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