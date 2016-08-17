أخبار عاجلة

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط " -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : إحنا هندخل الجنة على طبق من فضة متشكرين أوي -
تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : مدارس الراهبات عمرها ما كانت إسمها مدارس مسيحية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير -
فيديو || أحد العائدين من تنظيم داعش يكشف كيفية تجنيدهم لانتحاريين طنطا والإسكندرية -
بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 17 /8 /2016

Google+ Print
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 17 /8 /2016 حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 17 /8 /2016

>

على الصعيد المهني:

الاكتفاء بتنفيذ عدد قليل من الأفكار التى تفيدك فى العمل، أفضل من البحث عن عدد كبير جدا من الأفكار وطرحها على رؤسائك دون تنفيذ، الكيف أهم من الكم فى كثير من الأحيان، والقدرة على تنفيذ الفكرة بشكل جيد ربما تكون أهم من الفكرة ذاتها، فالخطأ فى التنفيذ من الممكن أن يفقد الفكرة قيمتها، ويجعلها تبدو تقليدية أو غير مفهومة.

العقرب على الصعيد العاطفي:

الإحساس بالندم على أشياء تعتبرها ذات قيمة، ربما يكون خاطئ إن أدركت حقيقة هذه الأشياء، ربما يكون شعور الفقد فى حد ذاته صعبا، لكن الصحوة التى تأتى بعد تأمل تبرز أهم ما فى المشكلات سواء كانت من قبل أشخاص أو بسبب أشياء بعينها، حاول أن تنحى مشاعرك جانباً وتستخدم العقل فى هذه المواقف.

العقرب على الصعيد الصحى:

وعكة صحية تؤثر عليك فترة ليست بقليلة، بسبب تغير الأحوال الجوية والإفراط فى تناول الحلويات و الأطعمة التى تحتوى على نسبة دهون عالية خاصة قبل النوم مباشرة، تتسبب فى مشكلات كثيرة فى المعدة، حاول أن تلتزم بتعليمات الطبيب حتى لا تتفاقم المشكلات.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش فترة غير مستقرة فى حياته بشكل عام، خاصة أن هناك حالة من الارتباك الفكرى والعاطفى تسيطر عليهم تظهر واضحة فى الأفكار التى يطرحها فى محيط العمل دون تنفيذ، و عدم القدرة على اتخاذ قرارات واضحة فى كثير من المشكلات الشخصية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى