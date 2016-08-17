برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 17/8/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

حياتك المهنية تسير فى هدوء واستقرار ملحوظ ، ولا تتردد هذه الفترة فى عرض المزيد من الأفكار المبتكرة على مديريك .

على الصعيد العاطفي:

حان الوقت لتدليل شريكك فهو يسعى لإرضائك بطرق عديدة ، اكسر روتين علاقتكما العاطفية و ادعوه للسفر إلى أحد الأماكن الهادئة أو لسهرة صاخبة تغير حالتكما المزاجية.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج السرطان قد تضطر للخضوع لفحص طبى لا تتردد فى سرعة إجرائه كون حالتك الصحية تستدعى ذلك .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أنك قد تبدأ اليوم مع بعض الارتباك لكنك قادر على تخطى هذا التوتر ، حاول أن تسعى للترفيه من خلال مقابلة أحد الأصدقاء القدامى .