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برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 17/8/2016

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برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 17/8/2016 برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 17/8/2016

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على الصعيد المهني:

حياتك المهنية تسير فى هدوء واستقرار ملحوظ ، ولا تتردد هذه الفترة فى عرض المزيد من الأفكار المبتكرة على مديريك .

على الصعيد العاطفي:

 حان الوقت لتدليل شريكك فهو يسعى لإرضائك بطرق عديدة ، اكسر روتين علاقتكما العاطفية و ادعوه للسفر إلى أحد الأماكن الهادئة أو لسهرة صاخبة تغير حالتكما المزاجية.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج السرطان قد تضطر للخضوع لفحص طبى لا تتردد فى سرعة إجرائه كون حالتك الصحية تستدعى ذلك .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أنك قد تبدأ اليوم مع بعض الارتباك لكنك قادر على تخطى هذا التوتر ، حاول أن تسعى للترفيه من خلال مقابلة أحد الأصدقاء القدامى .


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مصر 365

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