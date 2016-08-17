برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 17/8/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

حياتك المهنية تستحق الاهتمام أكثر من ذلك ، إذ سيطر عليها الإهمال خلال الأيام القليلة الماضية ، عليك أن تتجنب الطاقة السلبية التى تحيطك حتى تركز فى عملك .

على الصعيد العاطفي:

حالتك العاطفية متوترة لحد كبير ، تخلَ عن غموضك مع الشريك وحاول حل المشكلات التى تسببت فيها مؤخرا .

برج الحمل على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الحمل عليك الاهتمام بحالتك الصحية ، فتناول الفواكه الطازجة و الخضروات حتى تتحسن حالتك الصحية ، و ابتعد عن المشروبات التى تحتوى على الكافيين .

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل، عليك أن تعمل جاهدا على تحسين حالتك المزاجية التى أفسدها التوتر الفترة الماضية ، فربما سهرة مع أصدقاء قدامى تجعلك فى حال أفضل .