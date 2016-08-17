برج الثور حظك اليوم الأربعاء 17/8 2016

برج الثور على الصعيد المهني:

تتمتع اليوم بفرص جيدة فى حصولك على وظيفة جديدة وأن يزيد دخلك، ستكون أمامك فرص جيدة وكثيرة فتجد صعوبة بسيطة فى الاختيار، قد لا تستطيع أن تحقق توازنا بين حياتك العائلية وعملك اليوم.

على الصعيد العاطفي:

قد تقابل اليوم شخصا لم تكن لك علاقة به منذ فترة ويعترف لك بمشاعره تجاهك، رفضته من قبل ولكن الآن اعطه فرصة جديدة ليقترب منك.

برج الثور

على الصعيد الصحي:

طاقتك الكبيرة تجعلك فى مزاج أفضل اليوم، فاليوم فرصة جيدة لكى تستأنف نظامك الصحى والغذائى مرة أخرى، حاول أن تتوخى الحذر أثناء أداء التمرينات الرياضية حتى لا تتعرض لأى إصابات.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

الحب حولك اليوم فى كل مكان، كن منتبها اليوم قد تقابل شريك أو شريكة أحلامك، قد لا تجد الشخص جاذبا بالنسبة إليك ولكن حاول أن تركز فى تفاصيله، تصلك اليوم هدية من شخص غير متوقع.