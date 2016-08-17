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برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 17/8/2016

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برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 17/8/2016 برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 17/8/2016

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على الصعيد المهنى

ستتطلب منك هذه الفترة جهوداً إضافية للتخلص من حالة الوخم الفكرى والركود فى العمل، أنت تستطيع أن تحقق نجاحات مبهرة وتضيف إلى رصيدك المهنى من خلال تنفيذك المميز للأفكار، لا تنصاع خلف المغرضين الذين يحاولون التشكيك فى قدراتك المهنية، ولا تتعامل مع المواقف الفردية على أنها أساس العمل.

على الصعيد العاطفى

لديك طرقك الخاصة لتوصيل رسالة مباشرة للحبيب دون أن تصرح بما فى داخلك، لا يمكن أن تتعامل مع المفاجآت المفتعلة بنفس طريقة تعاملك مع المفاجآت الحقيقية التى تأتى بشكل مدهش، ودائماً ما تجد نفسك فاقدا للسيطرة على أعصابك فى أوقات السعادة البالغة.

على الصعيد الصحى

الأوضاع الصحية غير المستقرة لن تمنعك عن الذهاب إلى مكانك المفضل لتلتقى مع الأصدقاء القدامى الذين منعتك الأيام من التواجد الدائم معهم، ولا يمكن أن تتخلى عن عشقك للطعام و للحلوى فى أوقات متأخرة من الليل، ما يجعلك تعانى بشكل مستمر مع زيادة الوزن.

توقعات علماء الفلك

يتوقع علماء الفلك لمولود أن يعيش هذه الفترة وهو يبذل مجهودا مميزا حتى يصل إلى نقطة القمة، ولن تجد الحماس الزائد من جميع المحيطين بك، فنجاحك سيسبب مشكلات للآخرين، حاول أن تتعامل بمرونة أكثر من ذلك حتى لا تجد نفسك منفعلاً فى كثير من المواقف.


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مصر 365

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