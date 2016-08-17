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برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 17 /8/2016

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برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 17 /8/2016 برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 17 /8/2016

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على الصعيد المهنى..

انتقى ألفاظك فى العمل، فالزملاء غير مضطرين للتعامل مع لسانك السليط فى كثير من الأحيان، بالرغم من كفاءتك وطيبة قلبك إلا أن الأحاديث التى تفتقد إلى أوليات الذوق تتسبب فى أذى نفسى لكثير من الأشخاص، حاول أن تتفادى أخطاءك.

 

على الصعيد العاطفى

ستنتقص بعض الأفعال الغوغائية من قدر معزتك عند شريك حياتك، لا تحاول أن تتظاهر بالغباء فأنت ذكى بالدرجة التى تجعلك تعرف بماذا يشعر الآخرون تجاهك، ولا تنسَ أن العلاقات لا تعود إلى بدايتها دائماً إن زادت التجاوزات.

على الصعيد الصحى

توتر وحالة مزاجية غير مستقرة تؤثر على حالتك الصحية كثيراً، لا تندهش من وجود مشكلات بضغط الدم، واضطرابات بالمعدة فأنت تحتاج إلى قسط كبير من الراحة حتى تتخلص من الضغوط والمشكلات التى تؤثر على حياتك بشكل عام.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش فترة مضغوطة فى حياته يغلب فيها الردود الحادة والعنيفة فى عدد من المشكلات الاجتماعية التى تظهر الوجه الآخر لمولود الأسد فى ساعات الغضب التى لا يمكن أن تتحكم فيها بأعصابك.


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مصر 365

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