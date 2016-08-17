برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 17/8/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الميزان يحتاج للكثير من الدعم ، فإذا احتجت مساعدة زملائك فلا تتردد فى طلبها على الفور ، وذلك من أجل المزيد من المهام بنجاح .

على الصعيد العاطفي:

تحديد شكل العلاقة مهم جدا بالنسبة لك فى هذه الفترة ، فالصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج مضطرب بنسبة كبيرة و تزداد الأمور تعقيدا يوما بعد يوم .

برج الميزان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الميزان عليك الاهتمام بصحة عينيك و ذلك بعد تعرضهما للإرهاق الشديد بسبب العمل لساعات طويلة ، و من أجل التخلص من انتفاخات عينيك استخدام كمادات الشاى أو وضع كمدات أكياس الكاموميل أفضل طريق للتخلص منها .

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان هناك مكاسب مالية فى الطريق إليك فقد تسد ديونك القديمة ، من جهة أخرى الأيام المقبلة ستقابل "حب قديم" قد يغير الكثير فى تفاصيل حياتك .