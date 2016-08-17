أخبار عاجلة

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : مدارس الراهبات عمرها ما كانت إسمها مدارس مسيحية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير -
فيديو || أحد العائدين من تنظيم داعش يكشف كيفية تجنيدهم لانتحاريين طنطا والإسكندرية -
بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل -
السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 17/8/2016

Google+ Print
برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 17/8/2016 برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 17/8/2016

>كتبت رانيا علوى

برج الميزان على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الميزان يحتاج للكثير من الدعم ، فإذا احتجت مساعدة زملائك فلا تتردد فى طلبها على الفور ، وذلك من أجل المزيد من المهام بنجاح .

على الصعيد العاطفي:

تحديد شكل العلاقة مهم جدا بالنسبة لك فى هذه الفترة ، فالصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج مضطرب بنسبة كبيرة و تزداد الأمور تعقيدا يوما بعد يوم .

برج الميزان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الميزان عليك الاهتمام بصحة عينيك و ذلك بعد تعرضهما للإرهاق الشديد بسبب العمل لساعات طويلة ، و من أجل التخلص من انتفاخات عينيك استخدام كمادات الشاى أو وضع كمدات أكياس الكاموميل أفضل طريق للتخلص منها .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان  

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان هناك مكاسب مالية فى الطريق إليك فقد تسد ديونك القديمة ، من جهة أخرى الأيام المقبلة ستقابل "حب قديم" قد يغير الكثير فى تفاصيل حياتك .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى