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برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 17 /8/2016

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برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 17 /8/2016 برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 17 /8/2016

>كتبت رانيا علوى

على الصعيد المهنى

الصعيد المهنى لمواليد برج الدلو عليك أن تكون صبورا وانتظر بدء الخطوات الأولى فى مشروعك الجديد ، لكن انتبه فستظهر لك عدد من المشاكل التى قد تعرقل طريقك .

على الصعيد العاطفي:

 الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج لقد حان الوقت أن تأخذ خطوة إلى الوراء فى علاقاتك مع شريكك و ذلك من أجل إلقاء نظرة على الصورة الكاملة ، فهذا قد يغير الكثير بعلاقتك معه .

برج الدلو على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الدلو ابتعد عن التعامل بشكل عشوائى مع حالتك الصحية ، فالإهمال قد يعرضك للكثير من المشاكل خلال الفترة المقبلة ، و تجاهلك زيارة الطبيب المختص قد يزيد الأمور تعقيدا .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو  

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن عليك أن تقيم الكثير من علاقاتك و التى أصبحت الآن وكأنها " عدد " فقط، فالتواصل مع الأصدقاء الحقيقين قد يضيف لك الكثير من الفرص .


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