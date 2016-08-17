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برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 17 /8/2016

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برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 17 /8/2016 برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 17 /8/2016

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برج الجدى على الصعيد المهنى

هناك عدة فرص فى مجال العمل ستتيح لك فرصة السفر ، عليك أن تتعامل بحرص مع من حولك لكى تقتنص الفرصة ، من جهة أخرى عليك أن تدرس شيئا جديدا له علاقة بحياتك المهنية.

على الصعيد العاطفي:

 دخل التوتر حياتك العاطفية مع الشريك ، فمع اتهاماته المتكررة لك بالأنانية كثرت المشاكل وتعقدت .

برج الجدى على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الجدى عليك ألا تتجاهل المشاكل الصحية التى تتعرض لها منذ فترة طويلة، فبالضرورة أن تزور طبيبا مختصا و إجراء عدد من الفحوصات الطبية اللازمة لحالتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى أن اليوم تحفظ بمزاج هادئ ومميز فعليك أن تنتهز هذه الفرصة و تخرج للتنزه مع صديق مقرب لك ، أو السهر بأحدى الأماكن .


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مصر 365

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