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مقتل وإصابة 35 عنصرا من قوات المجلس الرئاسى الليبى جراء اشتباكات سرت

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مقتل وإصابة 35 عنصرا من قوات المجلس الرئاسى الليبى جراء اشتباكات سرت مقتل وإصابة 35 عنصرا من قوات المجلس الرئاسى الليبى جراء اشتباكات سرت

> طرابلس /أ ش أ/

 لقى ثلاثة عناصر مصرعهم وأصيب 32 آخرون، من قوات عملية "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى اليوم الثلاثاء جراء الاشتباكات مع تنظيم داعش بمدينة سرت. 

 

وذكر مستشفى مصراتة المركزى فى بيان اليوم استقباله 3 قتلى و32 جريحًا من قوات "البنيان المرصوص"، أثر الاشتباكات ضد تنظيم داعش بمدينة سرت.

وأضاف البيان، أن جثامين القتلى وضعت فى ثلاجة المستشفى لعرضها على الطب الشرعى، لافتا أن الجرحى الـ32 إصابتهم تفاوتت بين البسيطة والمتوسطة والحرجة، وقدمت لهم الإسعافات الأولية، وما زالوا تحت الملاحظة الطبية.

 


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