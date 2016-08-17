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كاميرا في الجول ترصد - لحظة هجوم جماهير الأهلي على اللاعبين.. والهتافات القوية

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كاميرا في الجول ترصد - لحظة هجوم جماهير الأهلي على اللاعبين.. والهتافات القوية كاميرا في الجول ترصد - لحظة هجوم جماهير الأهلي على اللاعبين.. والهتافات القوية

مناوشات حدثت بين جماهير الأهلي ولاعبي الفريق وتسببت في إلغاء مران الفريق يوم الثلاثاء بمقر النادي في مدينة نصر.

الأهلي كان قد نقل مرانه إلى مقر مدينة نصر بدلا من التتش خوفا من الاحتكاك بالجماهير وهو ما حدث أيضا في مقر مدينة نصر.

ورصدت كاميرا FilGoal.com الجماهير وهي توجه السباب لحسام غالي وعدد من اللاعبين، قبل أن يحاول قائد الأهلي الاشتباك بهم.

وقام اللاعبون بتهدئة غالي، قبل أن يشعل عدد من الجماهير الشماريخ ويلقونها على الملعب.

الأهلي كان ودع رسميا بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب التعادل مع زيسكو بعد أيام قليلة من خسارة نهائي كأس أمام الزمالك.

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