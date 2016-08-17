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أمن قنا يضبط قائد السيارة المتسببة في إصابة 5 طلاب وسيدة

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أمن قنا يضبط قائد السيارة المتسببة في إصابة 5 طلاب وسيدة أمن قنا يضبط قائد السيارة المتسببة في إصابة 5 طلاب وسيدة

اللواء صلاح الدين حسان – مدير أمن قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم، الثلاثاء، من ضبط «عمر .ف.ح» موظف قائد السيارة رقم 555270 ملاكي قنا، والتي تسببت في إصابة 5 طلاب بالمرحلة الثانوية وسيدة مسنة وإحالته للنيابة العامة لتتولي التحقيق.

وتلقى مدير أمن قنا ، اللواء صلاح الدين حسان، إخطارا بإصابة 5 طلاب بالمرحلة الثانوية وهم (محمد محمود على، وأحمد نصار عبدالعزيز، ومحمود محمد مصطفي، وأحمد محمود أبوحسن، ومحمد عز الدين أحمد)، بالإضافة إلى سيدة مسنة، بإصابات متفرقة بالجسد صدمتهم سيارة مجهولة بناحية المعبر بمدينة قنا وتم نقل المصابين لمستشفي قنا الجامعي لتلقي العلاج.

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