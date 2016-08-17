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السيتى يقترب من مجموعات دورى الأبطال بخماسية فى ستيوا الرومانى

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السيتى يقترب من مجموعات دورى الأبطال بخماسية فى ستيوا الرومانى السيتى يقترب من مجموعات دورى الأبطال بخماسية فى ستيوا الرومانى

فريق مانشستر سيتي_أرشيفية

اكتسح مانشستر سيتى الإنجليزى مضيفه ستيوا بوخارست الرومانى، اليوم الثلاثاء، بخماسية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن ذهاب منافسات الدور المؤهل لمرحلة المجموعات بدورى أبطال أوروبا.

وخطف المهاجم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى الأضواء فى هذا الشوط، بعد إهداره ركلتى جزاء وتسجيله هدفا، حيث أضاع ركلتى الجزاء فى الدقيقتين 8، و21 قبل أن يسجل هدف فريقه الثانى فى الدقيقة 41، حيث سبقه ديفيد سيلفا وأحرز الأول فى الدقيقة 13 من زمن المباراة.

واستمر المد الهجومى للفريق الإنجليزى ونجح فى إضافة 3 أهداف أخرى عن طريق نوليتو، وهدفين لأجويرو ليصل إلى الهاتريك فى الدقائق 49، 78 و89 من زمن المباراة.

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