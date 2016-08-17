رئيس وزراء اليمن: الوطن العربى يمر بتعديلات كبيرة وإيران دست أنفها فيه

أكد أحمد عبيد بن دغر رئيس وزراء اليمن، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المصرية، أن هناك حاجة للنظر بعمق لما يحدث فى الوطن العربى الذى يمر بتعديلات كثيرة، فهناك شىء يجرى علينا أن نبحث عن أسبابه، واليمن جزء من ذلك الذى يجرى، فهناك اختلال داخلى والنظام انهار بسبب اعتداءات واضحة المصدر وتدخلات إقليمية ودولية.

وأضاف عبيد أن الحالة فى اليمن مثل حالة الوطن العربى فمن سيحدد مصير اليمن وليبيا وسوريا ليس من داخل العرب وهذا بسبب عدم توازن الوطن العربى.

وحول زيارة وفد حوثى لأحمد على عبد الله صالح فى الإمارات، قال رئيس وزراء اليمن: إنه لا ينظر للزيارة بأهمية خاصة أن الحوثيين هم من يحكمون اليمن وليس على عبد الله، مؤكدا على أن اليمنيين سيحاربون لاستعادة دولتهم، لافتا إلى أن إيران دست أنفها فى الوطن العربى.

وحول اتفاق السعودية مع الحوثيين والتهدئة قبل ذلك، قال إن هناك تنسيقا كاملا بين الحكومة الشرعية اليمنية والتحالف العربى فهما يحاربان سويا.