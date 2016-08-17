رئيس وزراء اليمن: ناقشت مع السيسى قضية تأشيرات دخول اليمنيين لمصر

أكد أحمد عبيد بن دغر رئيس وزراء اليمن، خلال لقاءه مع رؤساء تحرير الصحف، أن إيران تقود حملة دولية مغلوطة ضد اليمن، لصالح مشروع الحوثيين والانقلابين، مطالبا الإعلام المصرى والعربى بالتصدي لهذه الحملة.

وأشار "بن دغر" إلى أنه ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، قضية تأشيرات دخول اليمنيين إلى مصر، موضحاً أنه قال للسيسى إن "اليمنى لا يعرف إلا مصر للعلاج والسياحة وكل شىء، فهناك علاقات تاريخية تربط اليمنيين بمصر، وهناك مصالح وأمن مشترك وحاجة لكى نحمى بَعضُنَا البعض".

وأضاف رئيس وزراء اليمن، أن السيسى وعد بالمساعدة سواء بعلاج الجرحى أو بمساعدات أخرى خاصة ببعض الأدوية التى تحتاجها المستشفيات اليمنية، حيث سيصدر وزير الصحة المصرى قرارا فى هذا الشأن خلال يومين أو ثلاثة، وهناك زيارة خلال أيام لوزير الداخلية اليمنى لمصر لإنهاء قضية التأشيرات والإقامة لليمنيين