كاريس بشار: هذا ردّي على من انتقدني في "خاتون"

بدأت الفنانة كاريس بشار تصوير دورها في المسلسل الاجتماعي «هواجس عابرة»، الذي يقوم بإخراجه الفنان والمخرج «مهند قطيش».

وعن دورها في العمل قالت بشار: المسلسل أجسد فيه شخصية «أروى» متزوجة من ابن صاحب البناء، الذي تجري به أحداث العمل، وأروى وزوجها هما محور أحداث العمل الذي تدور حولهما القصة الدرامية.

من ناحية أخرى عبرت كاريس عن سعادتها بالأصداء التي حققها الجزء الأول من المسلسل الشامي «خاتون»، وعن الانتقادات التي طالت دورها كونه لم يكن بطولة، كما عوّدت الجمهور، قالت: الدراما السورية نجحت بالبطولة الجماعية، وأنا أهتم للدور أكثر من اهتمامي بأن بكون دور بطولة مطلقاً، وفي النهاية العمل مكتوب من جزأين، وأنا في الجزء الثاني يكون لديّ مساحة أكبر، وستكون شخصيتي محورية في العمل.