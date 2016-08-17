15 أغسطس ليلة نجاة النجوم من "ثلاثة كوارث قاتلة"

ليلة صعبة جداً مرّت على الوسط الفني بالقاهرة ، بعدما تعددت الكوارث، وطالت ثلاثة نجوم، أحدهم نجت يده من البتر بعد تدخّل جراحي عاجل، والثانية مرّت بتجربة تسمّم حادّ ستلزمها الفراش لفترة طويلة، أمّا الثالث فتعرّض لحادث سيارة مروّع كاد يفقده حياته.

منتصف أغسطس 2016 لم يكن يوماً عادياً في حياة الوسط الفني، إذ استيقظ على خبر عاجل من الفنان أحمد السقا، أكّد فيه أنّه تعرّض لتدخل جراحي عاجل لإنقاذ يده اليمني من البتر، من دون أن يكشف تفاصيل أسباب الحادث، خصوصاً أنه بعيد عن مضمار الخيول ويقضي الأسبوع كله على الساحل الشمالي.

السقا وجّه الشكر لاستشاري "تجميل" مصري يدعى الدكتور حسام سيد مصطفى، فقال: "ربنا يكرمه أنقذ يدي اليمنى من كارثة ..ألف حمد وشكر ليك يا رب .. أنا زي الفل ربنا يوقفلكوا ولاد الحلال".

لم تكد تهدأ اتصالات الاطمئنان إلى السقا إلا وتسرّبت أنباء نقل الفنانة نسرين إمام، وصيفة ملكة جمال مصر السابقة، إلى مركز علاج ضحايا السموم، وتشخيص حالتها بتسمّم حادّ. ونظراً إلى غيابها مؤخّراً عن الحياة الفنية بسبب رعايتها ابنها الصغير سليم، لم يعرف أصدقاؤها الخبر إلا بعد عودتها إلى منزلها. ويتردّد أنّ حالتها لا تزال تحتاج إلى رعاية مكثفة، وممنوعة تماماً من الحركة.

قبل أن يودّعنا اليوم، كانت الكارثة الكبرى للفنان الممثل والمطرب أمير صلاح الدين، بطل فيلم نوارة أمام منة شلبي ونجم فريق بلاك تيما الغنائي وشريك الفنانة يسرا اللوزي ببرنامج ميكرفون، الذي تعرّض لحادث سيّارة مروّع كاد يقتله، أثناء عودته ليلاً من الإسكندرية إلى القاهرة. وحسب روايته للحادث عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رحلة شاقة .. انتهت بحادث.. الحمد لله .. نجونا بأعجوبة .. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين".

يذكر أن أمير تعرّض لثلاث حالات موت محققة سابقاً ونجا منها، كان أخطرها ورم نادر بالمخ. وقال سابقاً عبر حسابه الموثق بموقع فيسبوك، حيث كتب أمير صلاح الدين قائلاً: "من صغري عندي هاجس إني هاموت فى حادثة .. السنة اللى فاتت إتعرضت لحادثة موتسيكل – أول مرة أسوق موتوسيكل – كان بيني و بين الموت خطوة .. الإشاعات على الجمجمة – بالصدفة -أثبتت وجود ورم ف المخ .. طبياً كان المفروض أبقي ميت من 15 سنة .. بعدها بأسبوع إتعرضت لحادث سيارة – أول مرة يبقي عندي عربية – و كان بيني و بين الموت خطوة برضه .. بعدها ب 5 شهور عملت عملية نادرة فى المخ ,, وربنا نجاني .. الأعمار بيد الله عزيزي الإنسان .. إقرأوا الفاتحة على أرواح أمواتكم ,, و إنتظروا الموت بإبتسامة هادئة .. البقاء لله”.

ليلة منتصف أغسطس شهدت وحدها ثلاث كوارث في الوسط الفني .. والحمد لله أنها مرّت بسلام.

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