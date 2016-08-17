تهين موظفاً في مطار دبي وتلتقط صوراً له للتشهير به

أحالت النيابة العامة في دبي زائرة من دولة آسيوية إلى محكمة الجنح بسبب تلفظها بعبارات مسيئة لاعتبار موظف عامل في مطار دبي الدولي، واعتدت على خصوصيته بأن استخدمت هاتفها النقال لأخذ صور للمجني عليه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وهددت بنشرها في احدى مواقع التواصل الاجتماعي وبذلك تكون المتهمة قد ارتكبت جنحتي سب موظف عام أثناء وبسبب تأديته لأعمال وظيفته والاعتداء على خصوصية شخص باستخدام وسائل تقنية المعلومات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمة، وبينما كان المجني عليه على رأس عمله في مطار دبي الدولي، قصدت المكتب الذي يعمل فيه وهي غاضبة وتحدثت إليه عن مشكلة بينها وبين شركة الطيران، فشرح لها بأنهم ليسوا الجهة المختصة لمعالجة المسألة.

فأبدى المجني عليه تعاونه معها من خلال طلب شخص من الجهة المعنية للنظر في شكوى المتهمة، فحاول الأخير مساعدة المتهمة بيد أنه لم يتمكن من الوصول معها إلى حل مُرضٍ، مما زاد غضبها وتلفظت بعبارات مسيئة.

و لم تكتفِ بذلك بل قامت بتوجيه هاتفها النقال نحو المجني عليه وزميله قاصدة بذلك التقاط صور لهما، وصرحت علانية بأنها تريد وضعها على موقع التواصل الاجتماعي تعبيراً عن حنقها.