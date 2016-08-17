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الإمارات تتسلم 15 معتقلاً من غوانتانامو

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الإمارات تتسلم 15 معتقلاً من غوانتانامو الإمارات تتسلم 15 معتقلاً من غوانتانامو

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنها وبعد مفاوضات جرت في الأشهر الماضية بين مسؤوليها ومسؤولين أميركيين وبناء على طلب رسمي من الولايات المتحدة الاميركية تسلمت الإمارات 15 شخصا من الذين كانوا معتقلين في معسكر غوانتانامو. 

ووافقت دولة الامارات على دخولهم إلى أراضيها لأسباب إنسانية. 

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيانها ان دولة الإمارات تأمل في أن تساهم هذه الخطوة ببعدها الإنساني في مساعدة الأشخاص المعنيين وأسرهم عبر برنامج التأهيل الذي سبق أن بدأ في نوفمبر 2015 حين تسلمت دولة الامارات خمسة من المواطنين اليمنيين ممن كانوا معتقلين في غوانتانامو وذلك مراعاة للظروف التي يمر بها اليمن الشقيق.
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