ضبط مستريح جديد وزوجته نصبا على 20 شخصا بعد إيهامهم بتوظيفهم فى البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة، من ضبط مدرس وزوجته، قاما بالنصب على قرابة 20 شخصا فى مبالغ مالية ما بين 15 إلى 90 ألف جنيه للفرد، بعد إيهامهم بقدرتهما على التوسط في توظيفهم وذويهم بشركة الكهرباء.

وبدأت الواقعة حينما تلقى اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من الرائد فتحى المنياوى رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور، بقيام أهالي بقرية جماع- سنهور دائرة المركز بضبط شخصين حال قيامهما بالنصب عليهم .

وبالانتقال والفحص تبين للواء محمد خريصة مدير المباحث قيام الأهالي بضبط كلا من " ع ال ع أ " مدرس، " ل ن ع " ربة منزل " زوجة الأول "، لقيامهما بالنصب عليهم وإيهامهم بقدرتهما على التوسط في توظيفهم وذويهم بشركة الكهرباء مقابل مبالغ مالية وعدم وفائهم بذلك .

بسؤال كل من " ك ر س " حاصل ليسانس تربية وعدد (17 ) آخرين، اتهموا المذكورين بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية تتراوح ما بين 15 – 90 ألف جنيه للفرد نظير ذلك .

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة وقيامهما بإنفاق المبالغ المالية على مستلزماتهما الخاصة ، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة .