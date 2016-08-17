8 أسباب للإصابة بسرطان الثدى.. أهمها السمنة والتدخين

أكد الدكتور حسين خالد أستاذ علاج الأورام بطب القاهرة وزير التعليم العالى الأسبق ،أن سرطان الثدى لدى السيدات هو أكثر الأنواع شيوعا فى العالم وفى مصر، لافتا إلى أن هناك علامات منذرة يمكن من خلالها معرفة إمكانية الإصابة بسرطان الثدى.

وقال الدكتور حسين خالد إن مسببات السرطان قد تكون نتيجة تغيرات فى الحالة الهرمونية فى الجسم على سبيل المثال بدء الدورة الشهرية مبكرا عن المتوسط ،أو تأخر انقطاع الطمث ،أو الإنجاب فى سن متأخر،أو عدم الرضاعة الطبيعية، موضحا أن هناك أسبابا أخرى مثل عدم ممارسة الرياضة ،أو التدخين بجميع أنواعة ،أو السمنة المفرطة ،ويضاف إلى هذه العوامل والمسببات العامل الوراثى.

وأضاف أن هذا العامل الوراثى يمكن اكتشافه فى الأسرة التى لديها حالات مصابة بسرطان الثدى، عن طريق إجراء تحليل جينى يشمل غياب أو وجود بعض الجينات المسببة للمرض،وأشهرها براكا 1 وبراكا 2.

وأشار إلى أنه فى حال وجود هذا الخلل الجينى فإن هناك احتمالات الإصابة ليس فقط بسرطان الثدى ولكن أيضا بسرطان الرحم أو المبايض، ويجب فى مثل هذه الحالات أن تكون هناك متابعة دورية للاكتشاف المبكر لهذه الأنواع من الأورام، لأن اكتشافها مبكرا يزيد من نسب الشفاء ويقلل من تكلفة العلاج.