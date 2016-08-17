حصدوا أكثر من ذهبية.. 5 عمالقة تربعوا على عرش «أولمبياد ريو»

كتب: كريم حسن

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ريو 2016، والمقامة في العاصمة البرازيلية “ريو دي جانيرو”.

ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تربعت بالفعل على عرش جدول الميداليات مبكرًا، فالمعتاد من أبطال الولايات المتحدة الأمريكية الأولمبيين هو حصد الميداليات والتفوق والإعلان عن القوة والمنافسة منذ البداية، وقليلاً ما خلت منصات التتويج من ظهور أبطالها.

فبعد مرور 10 أيام على انطلاق الدورة الحالية، تربع الأبطال الأولمبيين الأمريكيين على قائمة أكثر 10 لاعبين حصدًا للميداليات حتى الآن في ريو 2016، وقد سيطر فريق السباحة الأمريكي تحديدًا على هذه القائمة التي تربع عليها كما كان متوقعًا، أسطورة السباحة الأمريكية، مايكل فيلبس.

ويأتي فيلبس على قمة القائمة التي تشمل 8 أميركيين من بينهم 7 سباحين، وهي أرقام تؤكد على التفوق والسيطرة الكاملة للسباحين الأميركيين على مجريات دورة ريو 2016.

وفيما يلي كشفًا بالميداليات التي حصدها الأمريكيون في دورة الألعاب الأولمبية 2016 حتى اليوم.

أسطورة السباحة العالمية مايكل فيلبس

سباح أمريكي من مواليد 1985م في بالتيمور صاحب الرقم القياسي في عدد الميداليات الذهبية الأولمبية التي حملها حيث حصل حتي الآن على أكثر من 25 ميدالية أولمبية في الدورات والمسابقات الأولمبية التي اشترك بها.

وحصل السباح العالمي على 5 ميداليات ذهبية في الأولمبياد الحالية “ريو دي جانيرو 2016″، كما حصل على ميدالية أخرى فضية.

ومن أبرز أقوال فيليبس: «أعتقد انه لا يوجد مستحيل فقط الإنسان يحتاج إلى خيال واسع وإرادة من حديد».

كيتي ليديكي

سباحة أمريكية حاملة الرقم القياسي في سباحة 400 و800 1500 متر حر، وقد حققت السباحة 3 ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في ريو دي جانيرو في 200 متر و400 متر و4×200 تتابع مع الفريق الأمريكي.

كما حققت الفضية في سباق 4×100 تتابع مع الفريق، وحققت الميدالية الذهبية أيضًا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2012 في لندن في سباق 800 متر حر، كما سبق لها الفوز بعدة ميداليات في الألعاب المائية وفي بطولة العالم للسباحة.

كاتينكا هوسزو

السباحة المجرية كاتينكا هوسزو التي تشتهر بلقب المرأة الحديدية بسبب نظامها القاسي في التدريب والأجندة الشاقة لمنافسات السباحة، نجحت في التتويج بالذهب في أولمبياد ريو دي جانيرو بعد أربعة أعوام من الاخفاق الأولمبي في لندن.

وحصلت اللاعبة على ثلاث ميداليات ذهبية، بالإضافة إلى ميدالية فضية وحيدة.

سيمون بيليز

نجحت بطلة الجمباز “سيمون بايلز” ابنه الـ”19 عاما” أن تحقق شهرة واسعة في دورة الألعاب الأولمبية المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، بعد إحرازها ثلاث ميداليات ذهبية، لتحفر اسمها على احجار من ذهب بجانب نجمات لاعبات الجمباز.

ريان مورفي

سباح أمريكي من مواليد مدينة شيكاغو في الولايات المتحدة، يختص بسبقات الظهر وأبرز إنجازاته هو فوزه بالميدالية الذهبية ثلاث مرات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في ريو دي جانيرو، كما فاز بعدة ميداليات في بطولات العالم المائية وبطولة السباحة.