نشرة ONA| مذيعة النهار ترتدي تيشرت بصورة ممدوح فرج.. نسخة جديدة من دويتو شيرين وحسام حبيب.. ماسبيرو زمان يعرض «الرجل الغامض»

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

وقامت اليوم «نجوم ريكوردز» بطرح نسخة جديدة من فيديو كليب دويتو «كل ما أغني»، الذي يجمع النجمين شيرين وحسام حبيب، حرصًا منها على مراعاة أعلى مستويات جودة الصوت في كل انتاجاتها الموسيقية.. للمزيد اضغط هنــــا

ويناقش الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج يوم بيوم، المذاع على شاشة «النهار اليوم»، ملف انهيار صناعة الغزل والنسيج فى مصر من خلال استضافة عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنسيج.. للمزيد اضغط هنــا

تعرض شاشة «ماسبيرو زمان»، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءًا، الحلقة الخامسة من المسلسل البوليسي المشوق «الرجل الغامض»– والذي تم عرضه عام 1971 – من بطولة النجم كمال الشناوي، ومحمود ياسين .. للمزيد اضغط هنـــا

ارتدت الإعلامية فرح علي، مذيعة النشرة الرياضية على النهار اليوم، تيشيرت يحمل صورة الراحل ممدوح فرج بطل المصارعة بمناسبة حلول الذكرى الثانية على رحيله.. للمزيد