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نشرة ONA| مذيعة النهار ترتدي تيشرت بصورة ممدوح فرج.. نسخة جديدة من دويتو شيرين وحسام حبيب.. ماسبيرو زمان يعرض «الرجل الغامض»

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من أعلى اليمين شيرين ومصطفى حبيب ومسلسل الرجل الغامض والإعلامي مصطفى شردي

من أعلى اليمين: وحسام حبيب – ومسلسل الرجل الغامض والإعلامي مصطفى شردي

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

وقامت اليوم «نجوم ريكوردز» بطرح نسخة جديدة من كليب دويتو «كل ما أغني»، الذي يجمع النجمين شيرين وحسام حبيب، حرصًا منها على مراعاة أعلى مستويات جودة الصوت في كل انتاجاتها الموسيقية.. للمزيد اضغط هنــــا

شيرين وحسام حبيب

شيرين وحسام حبيب

ويناقش الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج يوم بيوم، المذاع على شاشة «النهار اليوم»،  ملف انهيار  صناعة الغزل والنسيج فى من خلال استضافة عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنسيج.. للمزيد اضغط هنــا

الإعلامي مصطفى شردي

الإعلامي مصطفى شردي

تعرض شاشة «ماسبيرو زمان»، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءًا، الحلقة الخامسة من المسلسل البوليسي المشوق «الرجل الغامض»– والذي تم عرضه عام 1971 – من بطولة النجم كمال الشناوي، ومحمود ياسين .. للمزيد اضغط هنـــا

ماسبيرو زمان

ماسبيرو زمان

ارتدت الإعلامية فرح علي، مذيعة النشرة الرياضية على النهار اليوم، تيشيرت يحمل صورة الراحل ممدوح فرج بطل المصارعة بمناسبة حلول الذكرى الثانية على رحيله.. للمزيد

الإعلامية فرح علي

الإعلامية فرح علي

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أونا

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