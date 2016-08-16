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بصيرة: 66 % من المصريين سينتخبون السيسي حال ترشحه مجددًا

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بصيرة: 66 % من المصريين سينتخبون السيسي حال ترشحه مجددًا بصيرة: 66 % من المصريين سينتخبون السيسي حال ترشحه مجددًا

الرئيس عبد الفتاح

قالت الدكتور حنان جرجس، نائب رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة، اليوم الثلاثاء، إنَّ البطالة والمشكلات الإقتصادية كانت أحد أهم أسباب تراجع شعبية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الإستطلاع الذي أكد أنه نسبة 82% من المصريين يوافقون على أداء الرئيس.

وأضافت جرجس خلال لقاء لها ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن أبرز الفئات التي صوتت كان الشباب، والمرأة، لافتة إلى أنه من لديهم الإستعداد لانتخاب الرئيس مرة أخري جاءت نسبتهم ما يقرب من 66% فقط على مستوى الجمهورية على الرغم من أن الرئيس المصري نجح بنسبة نحو97%.

وأوضحت جرجس أن البطالة تمس الشباب أكثر من أي فئة، وهو أبرز الأسباب لإنخفاض التأييد لدي الشباب بالإضافة إلى الأزمة فى التواصل بين مؤسسات الدولة والشباب، موضحة أن هناك حالة من الشعور بالعزلة جراء عدم مشاركة تلك الفئة فى كل ما يحدث فى الدولة من عمليات اتخاذ القرار.

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