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إنستجرام تعزز ميزة «القصص» على أندرويد و«IOS»

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إنستجرام تعزز ميزة «القصص» على أندرويد و«IOS» إنستجرام تعزز ميزة «القصص» على أندرويد و«IOS»

إنستجرام

أطلقت خدمة مشاركة الصور «إنستجرام» اليوم الثلاثاء، تحديثًا جديدًا لتطبيقها على نظامي أندرويد و«IOS»، الغاية منه تعزيز ميزة “قصص إنستغجرام” بالمزيد من التحسينات التي تجعلها على قدم المساواة مع “قصص سناب شات”

وكانت إنستجرام، المملوكة لشركة فيسبوك والتي تملك أكثر من 500 مليون مستخدم نشط، قد أعلنت مطلع شهرأغسطس الجاري عن إطلاق ميزة “قصص إنستجرام” لمنافسة ميزة مشابهة من خدمة التراسل المصور الشهيرة “سناب شات”.

ويجلب الإصدار الجديد، إمكانية التكبير والتصغير عن طريق تمرير الأصبع على الشاشة للأعلى والأسفل أثناء تسجيل الفيديو، كما يجلب إمكانية التبديل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية، وذلك عن طريق النقر على الشاشة.

وقالت إنستجرام، إنها أضافت الكثير من إصلاح العيوب والتحسينات لجعل “القصص” أسرع وأفضل.

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