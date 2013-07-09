خريطة البرامج الدينية في "رمضان": معز مسعود على CBC.. وعمرو خالد على أم بي سي مصر

كتب : فاطمة النشابي منذ 27 دقيقة

تقدم العديد من الشاشات العربية والمصرية، خلال شهر رمضان، العديد من البرامج الدينية التي يحرص عليها المشاهد العربي، وتنشر "الوطن" أبرز البرامج الدينية التي سيتم إذاعتها خلال الشهر الكريم.

يقدم الداعية عمرو خالد، برنامج "قصة الأندلس"، على شاشة أم بي سي، يسلط فيه الضوء على تاريخ المسلمين في هذه الحقبة التاريخية، ويعرض قصة الإسلام هناك، والتي بدأت في القرن الثامن، وانتهت في القرن الـ15.

يقدم الداعية مصطفي حسني، برنامج جديد تحت اسم "أهل الجنة" رضى الله عنهم ورضوا عنه، يذاع على قناتي النهار واقرأ.

ويطل الدكتور معز مسعود بشكل جديد في رمضان هذا العام، يقدم برنامج "خطوات الشيطان" في شكل مسلسل درامي وفي كل يوم تعرض حلقة، وضيف مختلف من بعض الفنانين، وبعد العرض يتحدث مسعود عن مغزى معين من الحلقة وكيف يؤثر الشيطان في حياتنا، البرنامج تعرضه قناة "سي بي سي".

يواصل الداعية أحمد الشقيري سلسلة برامجه، ليقدم هذا العام "خواطر ‬9"، بمحتوى نوعي جديد وبقالب متنوع ومتجدد، حيث يستمر في التجوال بين بلدان مختلفة وتعرضة شاشة اقرأ.

برنامج "الحقيقة" الجزء الخامس منها، الذي سيقدمه الشيخ راشد الظهراني، على شاشة أم بي سي، يتناول الكثير من الموضوعات التي تعمل على تقريب الناس لله تعالي، ومن هذه الموضوعات "الثقة بالله ونشر الخير"، وسيتجول بين ثلاث دول إسلامية هي مصر وتونس والمالديف لينتقي منها أهم الأعمال التي تعمل لخدمة الإسلام والمسلمين.

"فتاوى رمضان" للشيخ عبدالله المصلح يومياً، خلال شهر رمضان، على شاشة اقرأ، وذلك للإجابة على كافة الأسئلة التي تتعلق بالأمور الفقيه لدى المسلم.

يواصل الداعية الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ، تقديم الجزء الثاني من برنامج القصص الحق، يوميا في رمضان، يتناول قصص القرآن الكريم ويسعي لربطها بالواقع الذي يعيش فيه المسلم، عبر قناة اقرأ.

يقدم الشيخ محمود المصري، هذا العام برنامج "موجز أنباء الآخرة" يتحدث عن كل مرحلة من مراحل الدار الآخرة، وتبدأ الرحلة إلى الدار الآخرة في أول محطة يبدأ منها الإنسان السفر لتلك الدار من سكرات الموت مرورا بسؤال الملكين له في قبره ونعيمه في ذلك القبر أو عذابه، عبر شاشة اقرأ الدينية.

يتطرق الدكتور عائض القرني، في برنامجه الذي يعرض في شهر رمضان "أعلام التابعين"، على شاشة اقرأ، إلى حياة التابعين رضوان الله عليهم، تم تصوير البرنامج بمدينة إسطنبول، بتركيا.

يقدم الدكتور محمد العوضي، هذا العام برنامج "واياكم"، والذي يجري خلاله العديد من اللقاءات لرجال الفكر والأدب، ليناقشوا أبرز القضايا المجتمعية والحياتية لدى المسلم.

يقدم الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، خلال رمضان، برنامج "مذكرات إبليس" ، تعرضه شاشة الرسالة، يتطرق للعديد من مكائد إبليس للإنسان عبر حياته العامة.

يلتقي مجددا الدكتور نبيل العوضي، بالمشاهدين، في برنامجه "مشاهد4"، على شاشة الرسالة، ليعرض المزيد من القصص والمواقف المؤثرة عن الشعوب المسلمة في مختلف البلدان والمناطق.

برنامج "التفسير الميسر" يقدمه الشيخ عائض القرني، ويقدم خلاله بعض التفسيرات المبسطة لآيات القران الكريم، على شاشة الرسالة.

من خلال "تاريخنا في الميزان"، يقدم الدكتور طارق السويدان، مراجعة جديدة للتاريخ الإسلامي وقراءة صحيحة لأحداثه واستنباط مبدع لسننه وقوانينه، ويقدم نماذج متميزة من القدوات والشخصيات الإسلامية.

تقدم الدكتور ة "نوارة هاشم"، جولة روحانية مع الله حيث تطرق إلى العديد من الأمور الدينية التي توثق الصلة بين المسلم وربه، وذلك يوميا على شاشة الرسالة.

يقدم المفكر "عدنان إبراهيم"، خلال شهر رمضان، على شاشة روتانا خليجية، برنامج "رحمة للعالمين"، لتسليط الضوء على العديد من الجوانب في حياة الرسول الكريم.

تعرض شاشة روتانا خليجية، هذا العام الجزء الثاني، من برنامج "في الصميم"، مع الدكتور الداعية "عبدالله المديفر".

"أهل الحكمة" يقدمه الدكتور عمرو الليثي، والضيف الدائم لحلقات البرنامج هو الداعية الإسلامي عمر عبد الكافي وتتضمن حلقات البرنامج 30 حكمة من الحكم المأثورة لابن عطاء الله السكندري التي تحض على إذكاء النفس ونشر روح التسامح والمحبة والإحسان والعفو عبر شاشة المحور.