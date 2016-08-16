أخبار مصر للساعة الـ10..الألتراس يقتحم "الأهلى" ويحاول الاعتداء على مارتن يول

نشر موقع "اليوم السابع" عددًا من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، فى مقدمتها تغطية الموقع لأحداث اقتحام الألتراس للنادى الأهلى، حيث حاولت مجموعة ألتراس أهلاوى التى حضرت مران الفريق اليوم الاشتباك مع الهولندى مارتن يول المدير الفنى للفريق لتسببه فى تراجع نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة بحسب آرائهم.

واختبأ المدرب الهولندى فى غرفة خلع الملابس بناء على تعليمات أمن النادى، فيما أجرى شيرين شمس المدير التنفيذى للنادى اتصالا هاتفيا بمديرية الأمن لإرسال تعزيزات أمنية لتأمين خروج الفريق.

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