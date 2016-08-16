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بازل لـ في الجول: عمر جابر ممثل رائع للكرة المصرية في نادينا

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بازل لـ في الجول: عمر جابر ممثل رائع للكرة المصرية في نادينا بازل لـ في الجول: عمر جابر ممثل رائع للكرة المصرية في نادينا

يرى جورج هيتز المدير الرياضي لبازل أن عمر جابر النجم المصري المحترف في صفوف الفريق السويسري تكيف سريعا مع الفريق نظرا لموهبته الكبيرة وسرعته وشخصيته ذات العقلية المنفتحة.

وشارك عمر في مباراتين بالدوري السويسري ومباراة بكأس سويسرا، بعد انتقاله من الزمالك بعقد يمتد لأربعة مواسم.

وتوجه FilGoal.com لسؤال جورج هيتز المدير الرياضي لبازل عن مستوى عمر وأهداف الفريق في الموسم الجديد.

عمر جابر

وصرح هيتز لـFilGoal.com "عمر جابر تكيف بسرعة جدا نظرا لموهبته الكبيرة وشخصيته ذات العقلية المنفتحة".

وأضاف "عمر فعليا ساهم في الفوز الذي حققناه هذا الموسم، وقدم مستوى متميزا في جميع المباريات".

وتابع "لقد أظهر عقلية جيدة للغاية وزملائه يحبون سلوكه كثيرا ويقدرونه".

موهبة عمر

ووصف هيتز موهبة عمر جابر قائلا:"إنه لاعب سريع للغاية، وجيد فنيا، لديه مهارات دفاعية وهجومية".

واستطرد "بإمكانه اللعب في أكثر من مركز، إنه ممثل أخر رائع للكرة المصرية في نادينا".

أهداف الموسم الجديد

وعن أهداف أورس فيشر مدرب الفريق للموسم الجديد أجاب هيتز "هدفنا الرئيسي هو الفوز بالدوري وبالطبع الفوز بالكأس، نرغب في البقاء بدوري أبطال أوروبا حتى الربيع المقبل".

وسبق وأن لعب لبازل كل من محمد صلاح الذي رحل إلى تشيلسي ثم فيورنتينا وحاليا روما، ومحمد النني الذي يلعب لأرسنال حاليا، وأحمد حمودي المعار من الفريق السويسري للزمالك.

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