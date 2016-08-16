تقرير في الجول - لعنة ركلات الجزاء تطارد أجويرو في دوري الأبطال

ما زالت لعنة ركلات الجزاء تطارد نجم مانشستر سيتي سيرجيو ليونيل أجويرو في دوري أبطال أوروبا.

وأهدر نجم مانشستر سيتي سيرخيو ليونيل أجويرو ركلتي جزاء إذ تصدى حارس ستيوا بوخارست فلورين نيتا للأولى أما الركلة الثانية فجاءت في العارضة.

وتواصل نحس أجويرو مع ركلات الجزاء بأوروبا إذ أخر 5 ضربات سددها النجم الأرجنتيني في دوري أبطال أوروبا سجل واحدة فقط وأهدر أربعة لتتواصل لعنة ركلات الجزاء مع أجويرو على الرغم من أنه المتخصص الأول مع مانشستر سيتي.

وسجل أكثر من هدف من علامة الجزاء والتي كانت أخرها في مباراة مانشستر سيتي الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ساندرلاند يوم السبت الماضي.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ستيوا بوخارست الروماني في مرحلة الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا.