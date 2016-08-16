أخبار عاجلة

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط " -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : إحنا هندخل الجنة على طبق من فضة متشكرين أوي -
تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : مدارس الراهبات عمرها ما كانت إسمها مدارس مسيحية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير -
فيديو || أحد العائدين من تنظيم داعش يكشف كيفية تجنيدهم لانتحاريين طنطا والإسكندرية -
بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير في الجول - لعنة ركلات الجزاء تطارد أجويرو في دوري الأبطال

Google+ Print
تقرير في الجول - لعنة ركلات الجزاء تطارد أجويرو في دوري الأبطال تقرير في الجول - لعنة ركلات الجزاء تطارد أجويرو في دوري الأبطال

ما زالت لعنة ركلات الجزاء تطارد نجم مانشستر سيتي سيرجيو ليونيل أجويرو في دوري أبطال أوروبا.

وأهدر نجم مانشستر سيتي سيرخيو ليونيل أجويرو ركلتي جزاء إذ تصدى حارس ستيوا بوخارست فلورين نيتا للأولى أما الركلة الثانية فجاءت في العارضة.

وتواصل نحس أجويرو مع ركلات الجزاء بأوروبا إذ أخر 5 ضربات سددها النجم الأرجنتيني في دوري أبطال أوروبا سجل واحدة فقط وأهدر أربعة لتتواصل لعنة ركلات الجزاء مع أجويرو على الرغم من أنه المتخصص الأول مع مانشستر سيتي.

وسجل أكثر من هدف من علامة الجزاء والتي كانت أخرها في مباراة مانشستر سيتي الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ساندرلاند يوم السبت الماضي.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ستيوا بوخارست الروماني في مرحلة الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع