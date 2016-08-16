5 أسباب للإصابة بالعقم بين الرجال والسيدات

أكد الدكتور مصطفى إبراهيم أستاذ النساء والتوليد بطب عين شمس واستشارى الحقن المجهرى وأطفال الأنابيب، أن هناك أنواعا للعقم فى السيدات والرجال تختلف باختلاف أسباب الإصابة، موضحا أن ضعف حركة الحيوانات المنوية وعددها قد يكون مؤشرا لعدم الإنجاب.

وقال الدكتور مصطفى إبراهيم أن هناك عقما أولى لدى السيدات، وعقم ثانوى، موضحا أن العقم الأولى هو عدم الإنجاب بعد سنة متواصلة من الزواج، أما العقم الثانوى فهو العقم بعد عامين من حمل سابق، بشرط عدم استخدام وسائل لمنع الحمل.

وأشار إلى أن هناك وسائل يمكن الاعتماد عليها لتشخيص العقم وعدم الإنجاب أهمها:

أولا: الفحوصات بالنسبة للرجال لابد أن يكون تحليل السائل المنوى عند الرجل فى حدود النسب الطبيعية التى حددتها منظمة الصحة العالمية، وهى عدد الحيوانات المنوية 15 مليون لكل ملى بحد أدنى.

ثانيا :قياس مدى تشوهات الحيوانات المنوية

ويعتبر تحليل السائل المنوى طبيعيا إذا كانت نسبة التشوهات لا تزيد عن 96 %، طبقا للقواعد الطبية التى وضعتها منظمة الصحة العالمية.

ثالثا: حركة الحيوانات المنوية، فهناك 4 درجات من حركة الحيوانات المنوية وهى "أ - ب - ج - د"، فلابد أن تكون حركة الحيوانات المنوية حوالى 50 % من الفئة "أ - ب ".

أسباب العقم المتعلقة بالسيدات تتمثل فى التالى :

1 -التبويض ويتم تشخيصه بطريقتين من خلال هرمونات الغدة النخامية ،وعن طريق عمل متابعة تبويض من خلال سونار مهبلى.

2- قنوات فالوب فانسداد قنوات فالوب يتم تشخيصه من خلال طريقتين ،وهما منظار البطن والآشعة بالصبغة.

3- العيوب الرحمية سواء كانت خلقية أو مستحدثة ،ويتم تشخيصها بواسطة المنظار الرحمى أو الآشعة رباعية الأبعاد.

4- عيوب عنق الرحم وقد تكون عيوبا خلقية أو مستحدثة.

5- عيوب فى الغشاء البريتونى المبطن للحوض وأشهر سبب لذلك هو هجرة البطانة الرحمية.

وقد يكون مشتركا بين الرجل والأنثى وفى بعض الأحيان أن تكون كل الفحوصات سليمة دون إنجاب ويسمى هذا النوع من العقم " عقم غير المفسر".