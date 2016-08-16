طرح ذهب عيار 9 بقيمة 197جنيه للجرام فى الأسواق

قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه بعد زيادة أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، شهد السوق المصري حالة من الكساد، مما دعي الطلب من مصلحة الدمغ والموازيين، تمكن من وضع الأختام التي يسبقها عملية المعايرة للتوقف علي صحة المشغولات، ودرجة نقاءها من أعيرة أقل من الأعيرة المتداولة وهي 18 و 21 ، وهي الشائعة فى السوق.

وأضاف واصف، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن طرح مصر لعيار ذهب 14 ليس جديدًا أو مستحدثًا أو اختراع ، مؤكدًا أن دول أوروبا وكندا وأمريكا يتم فيها تداول أعيرة 9 و 10 و 14، وبالتالي كان الدافع لانتاج مشغولات عيار 14 لكي تصبح فى متناول مقدرة الزبون المصري للشراء.

وأوضح واصف، أن سعر الجرام فى هذا العيار تبلغ 304.66 جنيهًا، موضحًا أن عيار 21 يبلغ ثمن الجرام ما يقرب من 457 جنيهًا، لافتًا إلى أن هناك حالة من الإقبال الجيد علي شراء الذهب بذلك العيار، معلنًا عن أن الذهب عيار 9 سيصل سعره إلى 197 جنيهًا.