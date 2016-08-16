وكالة شينخوا: مصر تحول اهتمامها لجذب السائحين الصينيين

قالت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، إن قطاع السياحة فى مصر يحول اهتمامه إلى السوق الصينى، مشيرة إلى أن مدينة شرم الشيخ لا تزال تعانى من تراجع فى الدخل الذى تحققه السياحة، لكن هناك آمالاً معلقة على الموسم القادم وعلى سوق جديد وهو الصين.

ونقلت وكالة شينخوا، عن يحيى راشد وزير السياحة، قوله إن مصر خاضت وقتا عصيبا للغاية، بسبب الإرهاب، مضيفا أن تراجع عائدات السياحة بالدولار، سبب رئيسى فى المشكلات الاقتصادية التى تواجهها مصر فى الوقت الراهن.

وتابع وزير السياحة للوكالة الصينية، قائلا: "مصر التى بدأ فيها التاريخ، وتعد السياحة جزء لا يتجزأ من الثقافة المصرية، فلدينا ثلث آثار العالم، وأكبر شواطىء على البحربن المتوسط والأحمر، والتى يعتقد أنها جاذبة للسائحين الصينيين" مضيفاً أنه بشهادة الجميع، بمن فيهم الصينيين الذين يعيشون فى مصر، أن مصر آمنة وخيار جيد للجميع فى الإجازات.

وأوضحت الوكالة، أنه رغم تراجع أعداد السائحين بشكل عام فى مصر، إلا أن عدد الزائرين الصينيين زاد من 65 ألف إلى 135 ألف فى العام الماضى، بينما تستهدف وزارة السياحة مضاعفة الرقم فى العام الحالى فى ظل زيادة التعاون الثنائى بين البلدين.

من جانبه، قال خالد فودة، محافظ شمال سيناء، لشينخوا، إن الأمر الجيد أننا نشهد نمواً بطيئا فى حركة السائحين مؤخرا، لاسيما خلال شهر الإجازات فى الدول العربية.

وأضاف أنه التوجه إلى الصين، لأنها بلد صاحبة أكبر عدد من السكان وصاحبة الثقافة القديمة، وهى مشابهة لمصر، مؤكداً إن الشعب الصينى لا يزال لا يعرف ما يكفى عن مصر، وهو ما يعنى أننا لدينا آفاق واسعة فى السوق الصينية.