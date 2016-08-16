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«فتح» تؤكد أن المسجد الاقصى يتعرض الى حملة مسعورة وتحذر من دوامه عنف جديدة

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«فتح» تؤكد أن المسجد الاقصى يتعرض الى حملة مسعورة وتحذر من دوامه عنف جديدة «فتح» تؤكد أن المسجد الاقصى يتعرض الى حملة مسعورة وتحذر من دوامه عنف جديدة

فايز أبو عيطة

حذر الدكتور فايز أبو عيطة – المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية من تداعيات وخطورة سلوك حكومة اليمين الإسرائيلية ( حكومة نيتانياهو ) التى تعبث بالمسجد الأقصى من أن تؤدى إلى دوامة جديدة من العنف فى المنطقة وردود فعل غير مسبوقة .

وأضاف أبو عيطة خلال حواره فى برنامج حوار اليوم المذاع على قناة صوت الشعب مساء الثلاثاء المسجد الأقصى فى الأيام الأخيرة يتعرض إلى حملة مسعورة من إسرائيل وهناك اقتحامات متواصلة واعتقالات وعمليات اقتحام للمدينة المقدسة والمسجد الأقصى تحديدًا ، مؤكدًا على أن الشعب الفلسطينى جاهز وقادر على حمايته .

أ ش أ

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