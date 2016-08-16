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سياسي لبناني: زيارة سامح شكري تهدف تفعيل العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان

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سياسي لبناني: زيارة سامح شكري تهدف تفعيل العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان سياسي لبناني: زيارة سامح شكري تهدف تفعيل العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان

سامح شكري، وزير الخارجية – أرشيفية

وصف الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، رضوان عقيل، إن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى لبنان بالزيارة الهامة، مشيراً إلى أنها نابعة من إهتمام بالأزمة اللبنانية والتخبط الذي أصاب الشارع السياسي اللبناني لعدم القدرة اللبنانيين علي انتخاب رئيس الجمهورية، وتحاول مصر من موقعها العربي والسياسي فى المنطقة للمساهمة فى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء اللبنانيين، مستبعدًا أن تسفر تلك الزيارة عن أي نتائج لأن الموضوع اللبناني مرتبط بدول معينة وهي وإيران، وهو ما تفرضه معطيات الوضع الراهن.

وأضاف عقيل، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الزيارة استطلاعية لمعرفة كل طرف ماذا يريد، موضحاً أن هدف الزيارة هو الدعم، والحث، وتجاوز تلك الأزمة المتعلقة بالرئاسة، مشددًا على أن هناك إيجابيات من تلك الزيارة ومنها تفعيل العلاقات المشتركة الإقتصادية والسياسية مع معاناة لبنان من أزمة اللاجئين، موضحًا أن الأزمة اللبنانية معقدة وتقترب البلاد من إنعقاد الجلسة رقم 50 بالبرلمان والجميع فى ثبات عميق.

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