ألمانيا تعتقل مواطنا تشتبه في بيعه مسدسا لمنفذ هجوم ميونيخ

قال مكتب المدعي العام في فرانكفورت إن الشرطة ألقت يوم الثلاثاء القبض على رجل ألماني مسلح يبلغ من العمر 31 عاما تباهى ببيع مسدس جلوك 17 للمسلح الذي قتل تسعة أشخاص في ميونيخ يوم 22 يوليو.

وأضاف المكتب في بيان أن السلطات ألقت القبض على الرجل الذي لم تكشف اسمه في ماربورج الواقعة على بعد مئة كيلومتر إلى الشمال من فرانكفورت بعد الاتصال به على ما يطلق عليها “الشبكة المظلمة” والتظاهر بأنها مشترين لسلاح أوتوماتيكي ومسدس جلوك آخر مقابل ثمانية آلاف يورو (9021.60 دولار).

وقال البيان إن مزاعم الرجل أيدتها أدلة جمعها مكتب المدعي العام في ميونيخ وشرطة ولاية بافاريا.

كان وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره أعلن في الأسبوع الماضي عن سلسلة من المقترحات تشمل تشكيل وحدة خاصة لمكافحة الجرائم الالكترونية والإرهاب لتحسين الأمن في ألمانيا بعد حادث ميونيخ وهجومين آخرين ارتبطا بتنظيم داعش.