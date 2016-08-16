الجيش اليمني يحرر مناطق في الجوف بمساندة التحالف العربي

قالت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” إن الجيش اليمني حرر مناطق في الجوف بإسناد من التحالف العربي، ومقتل العشرات من ميليشيات الحوثي، وذلك حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وقتل 11 شخصا بينهم أحد كوادر منظمة أطباء بلا حدود وجرح 19 آخرون على الأقل فى ضربة جوية أصابت اليوم الاثنين، مستشفى فى مدينة عبس فى اليمن حسب ما أعلنت المنظمة.

وبحسب “فرانس برس” فقد أوضحت المنظمة فى بيان أن الضربة “أدت إلى مقتل تسعة أشخاص على الفور، بينهم أحد كوادر منظمة أطباء بلا حدود، فيما فارق جريحان الحياة خلال نقلهما” إلى مستشفى آخر.