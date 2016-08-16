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الإمارات تتسلم 15 معتقلًا من جوانتانامو

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الإمارات تتسلم 15 معتقلًا من جوانتانامو الإمارات تتسلم 15 معتقلًا من جوانتانامو

أرشيفية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تسلمت 15 شخصًا من المعتقلين في معسكر جوانتانامو.

وبحسب وكالة الأنباء “واس” فقد أوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية اليوم الثلاثاء، أنه وبعد مفاوضات جرت في الأشهر الماضية بين مسؤوليها ومسؤولين أمريكيين وبناء على طلب رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية، تسلمت الإمارات 15 شخصًا من الذين كانوا معتقلين في معسكر غوانتانامو، وتم الموافقة على دخولهم إلى أراضيها لأسباب إنسانية.

وأضاف البيان أن دولة الإمارات تأمل في أن تساهم هذه الخطوة ببعدها الإنساني في مساعدة الأشخاص المعنيين وأسرهم عبر برنامج التأهيل الذي سبق أن بدأ في نوفمبر 2015 حين تسلمت دولة الإمارات 5 من المواطنين اليمنيين ممن كانوا معتقلين في غوانتانامو وذلك مراعاة للظروف التي يمر بها اليمن.

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