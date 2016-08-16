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وزير الرى: حصتنا مع السودان 55,5 مليار متر مكعب مياه ونستهلك 80 مليار

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وزير الرى: حصتنا مع السودان 55,5 مليار متر مكعب مياه ونستهلك 80 مليار وزير الرى: حصتنا مع السودان 55,5 مليار متر مكعب مياه ونستهلك 80 مليار

>كتب إبراهيم حسان

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إنه تم رصد موسم الفيضان وكمية المياه بنهر النيل، من خلال الأقمار الصناعية، مشيرا إلى أن طبقا للاتفاقية المبرمة مع السودان، تحصل على 55.5 مليار متر مكعب من المياه، رغم أننا تستهلك 80 مليار متر .

 

وأضاف وزير الرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، أن منسوب الفيضان بنهر النيل أعلى بكثير من العام الماضى، لكن هذا لا يمنع ضرورة ترشيد المياه، مطالبا وسائل الإعلام بعدم نشر أخبار تمس مياة النيل، بدون الرجوع إلى الوزارة لمواجهة الشائعات.


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