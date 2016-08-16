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منظمو الرحلات الروسية: رحلات الشارتر لمصر تنطلق قبل نهاية العام

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منظمو الرحلات الروسية: رحلات الشارتر لمصر تنطلق قبل نهاية العام منظمو الرحلات الروسية: رحلات الشارتر لمصر تنطلق قبل نهاية العام

سائحون من روسيا الاتحادية

أعلنت المدير التنفيذى لرابطة منظمى الرحلات السياحية من روسيا (ATOR) مايا وميدزى، أن رحلات الشارتر الروسية سوف تبدأ بالطيران للمطارات المصرية فى فصل الخريف أى قبل نهاية العام، حيث سيتم تفتيش الركاب الروس عن طريق المعدات الروسية.

 وأوضحت وميدزى أن الخبراء الروس حددوا أكثر من 17 ملاحظة فى المطارات المحلية المصرية، وقام المصريون بتعديل الملاحظات ووضع معدات مراقبة الموانئ الجوية التى تنتج فى روسيا.

 وأشارت المدير التنفيذى لرابطة منظمى الرحلات السياحية من روسيا (ATOR) إلى أنه فى أواخر شهر أغسطس، سيصل لجنة أخرى من وزارة النقل الروسية والوكالة الاتحادية للنقل الجوى، فإذا سارت الأمور بشكل جيد، من الممكن أن تنطلق الطائرات لمنتجعات البحر الأحمر قبل نهاية العام.

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