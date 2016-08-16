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المغرب: اعتقال 4 أشخاص للاشتباه بمبايعتهم تنظيم داعش

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المغرب: اعتقال 4 أشخاص للاشتباه بمبايعتهم تنظيم داعش المغرب: اعتقال 4 أشخاص للاشتباه بمبايعتهم تنظيم داعش

>الرباط /أ ش أ/

 أعلنت وزارة الداخلية المغربية اعتقال أربعة متطرفين بين مدينتي الدار البيضاء والقنيطرة للاشتباه بمبايعتهم تنظيم داعش وتخطيطهم لاستهداف مواقع حيوية في الدار البيضاء.

وأفاد بيان الداخلية، أوردته قناة سكاي نيوز بالعربية مساء اليوم الثلاثاء، بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكن من تفكيك خلية إرهابية تتكون من أربعة عناصر متطرفة ينشطون بين الدار البيضاء والجماعة القروية المكرن إقليم القنيطرة.
>وأشارت التحريات الأولية إلى أن المشتبه فيهم الذين بايعوا الأمير المزعوم لما يسمى بتنظيم داعش انخرطوا في مشاريع إرهابية خطيرة لزعزعة استقرار وأمن المملكة.

وكشف البيان أن من بين هذه المشاريع التخطيط لتنفيذ عمليات نوعية تستهدف بعض المواقع الحيوية بمدينة الدار البيضاء، وسيتم تقديم المشتبه فيهم إلى القضاء فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وكانت الداخلية قد أعلن في 27 يوليو الماضي أن 52 شخصا يشتبه بتخطيطهم لإقامة ولاية "موالية" للتنظيم المتطرف فضلا عن استهداف مؤسسات أمنية والتخطيط لاغتيالات وضعوا قيد التوقيف في أكبر عملية لتفكيك خلايا موالية لتنظيم داعش.


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