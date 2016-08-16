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ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الروسية والسورية على حلب لـ 53 مدنيا و100 جريح

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ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الروسية والسورية على حلب لـ 53 مدنيا و100 جريح ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الروسية والسورية على حلب لـ 53 مدنيا و100 جريح

مدينة حلب السورية – أرشيفية

ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات جيش النظام السوري وروسيا في مدينة حلب وريفها اليوم الثلاثاء إلى 53 مدنيا بينهم أطفال، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 100 آخرين.

وقالت مصادر المعارضة في حلب، حسبما ذكرت قناة (العربية) اليوم الثلاثاء، إن عدد القتلى في مجزرة حي طريق الباب وصل إلى 24 مدنيا جراء ثلاث غارات جوية، بالإضافة إلى مجزرة أخرى في حي الراموسة أسفرت عن مقتل 20 آخرين، علاوة على مقتل 6 مدنيين بالغارات على حي الصاخور.

أما في حي المشهد.. فقد قتل شخص باستهداف الحي ببرميل متفجر.. وفي الريف الغربي قتل شخصين في غارات على مدينة دارة عزة.

أ ش أ

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