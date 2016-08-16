وزير الخارجية سامح شكري يلتقى بالقيادات السياسية اللبنانية خلال زيارته لبيروت

في إطار الزيارة التى يقوم بها السيد سامح شكرى وزير الخارجية الى بيروت، وانطلاقًا من خصوصية العلاقات بين مصر وكافة مكونات لبنان الشقيق، استضاف وزير الخارجية والسفير المصري في بيروت محمد بدر الدين زايد، بحفل عشاء عمل مساء اليوم، وشارك فيه العديد من الرموز السياسية اللبنانية وممثلوهم من مختلف المكونات والتوجهات، وكان في مقدمة المشاركين، فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية السابق، وفخامة الرئيس أمين الجميل رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق، فؤاد السنيورة رئيس الوزراء الأسبق، وعلى حسن خليل وزير المال ممثلاً للرئيس نبيه بري، والعماد ميشال عون, رئيس تكتل التغيير والإصلاح، والدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، وجبران باسيل وزير الخارجية، وريمون عريجي وزير الثقافة ممثلاً للوزير سليمان فرنجيه.

واستقبل شكرى،مسئولين لبنانيين، فقد احتلت مسألة إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان المحور الأهم في حديث أطراف الطاولة، حيث أكد الوزير سامح شكري على اهتمام مصر البالغ بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية يتفق عليه اللبنانيون في أسرع وقت، رابطًا بين هذا الأمر وبين تفعيل عمل كافة مؤسسات الدولة اللبنانية، وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات والتجاذبات الإقليمية بغية ضمان استقراره، وحفاظاً على مصلحة شعبه الشقيق.

> وقد ثمن شكري، خلال حديثه الحوار القائم بين مختلف القوى السياسية اللبنانية، مؤكدًا أهمية استمراره واستعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم لضمان نجاحه ووصوله لأهدافه المبتغاه، مشيرًا إلى أن مصر ستواصل مشاوراتها حول سبل دعم لبنان، ومعربًا عن سعادته بالأجواء الإيجابية التي سادت طاولة الحوار المصرية / اللبنانية، وتطلعه لإنهاء الفراغ الرئاسي في وقت قريب، ومؤكدًا أن مصر لن تألو جهدًا في العمل على تحقيق كل ما فيه الخير لدولة لبنان ولشعبها الشقيق.

وجاء هذا اللقاء انطلاقًا من العلاقات الوثيقة التي طالما جمعت بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية الشقيقةً على المستويين الرسمي والشعبي، وتأكيداً لحرص مصر الدائم على التواصل والتشاور مع كافة المكونات اللبنانية التي ترتبط مصر بكل منها على حدة بعلاقات تاريخية خاصة، تمثل مصدر اعتزاز وتقارب بين الطرفين.