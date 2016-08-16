المرصد السوري: مقتل 10 أشخاص في غارة جوية على دير الزور

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض “ومقره بريطانيا” ولجان التنسيق المحلية بأن غارة جوية استهدفت، اليوم “الثلاثاء”، مخبزا في مدينة الزور، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

وأضافت لجان التنسيق المحلية – حسبما ذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية – أن الغارة نفذتها طائرات حربية روسية، فيما لم يوضح المرصد هوية الطائرات المنفذة للغارة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، أن طائراتها الحربية أقلعت من قاعدة جوية في إيران لاستهداف تنظيم داعش وجماعات مسلحة أخرى في سوريا.

وقالت الوزارة إن المقاتلات استهدفت تنظيمي داعش وجبهة النصرة في كل من حلب وإدلب ودير الزور.

أ.ش.أ